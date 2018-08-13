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Золото дешевеет 13 августа на фоне удорожания доллара из-за финансовой ситуации в Турции
09:30 13.08.2018 |
Золото в понедельник утром торгуется в минусе, более дорогой доллар оказывает давление на котировки металла, а поддерживает курс американской валюты финансовый кризис в Турции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,4 доллара, или 0,28%, до 1215,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,23%, до 15,26 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет при этом на 0,07%, до 96,42 пункта. Показатель находится выше отметки в 96 пунктов впервые с прошлого лета. Укрепление доллара негативно влияет на стоимость золота, поскольку в таком случае металл становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Биржи Европы на этом фоне в пятницу закрылись снижением. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.
Ситуация в Турции приводит к удорожанию доллара и иены, которые выступают в роли "безопасных" активов.
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