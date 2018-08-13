Индекс доминирования биткоина впервые в этом году превысил отметку в 50%

На фоне продолжающегося падения капитализации рынка криптовалют, индекс доминирования биткоина превысил отметку в 50%, что соответствует его декабрьским значениям.

В последний раз удельный вес биткоина был столь же значителен во второй половине декабря 2017 года. Тогда цена первой криптовалюты достигала своего исторического максимума вблизи отметки $20 000.

Текущий средневзвешенный курс биткоина находится в районе $6158; капитализация биткоина - $105,9 млрд, что примерно на $1,5 млрд больше общей стоимости альткоинов на рынке. Совокупная капитализация рынка криптовалют составляет $210,35 млрд.

На графике ниже видно, что на протяжении последних нескольких месяцев доля биткоина на рынке неуклонно росла. Так, по сравнению со значениями начала мая индекс доминирования первой криптовалюты вырос на 14%.

Также на графике заметно, как на фоне роста популярности BTC постепенно снижалась капитализация наиболее ликвидных альткоинов.