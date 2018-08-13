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Евро дешевеет к доллару 13 на фоне напряженности вокруг Турции
08:47 13.08.2018 |
Курс евро к доллару снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторов беспокоит ситуация в Турции после обвала лиры до очередного исторического минимума.
По состоянию на 8.07 EET курс евро к доллару снижался до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1411 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,25 иены за доллар со 110,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 96,49 пункта.
Экономические риски, связанные с Турцией, приводят к удорожанию иены и доллара, которые в этой ситуации выступают в роли более безопасных активов. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Биржи Европы на этом фоне в пятницу закрылись снижением. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.
Аналитики отмечают риски для турецкой экономики и развивающихся экономик от сложившейся ситуации, однако Европе, по их мнению, масштабный кризис не грозит.
Ранее, в начале августа, Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
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