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Курс валют по карточным операциям на 10.08.18
11:26 10.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.1500
|27.4725
|31.0500
|31.7460
|3.9000
|4.2000
|ОТП Банк
|27.0000
|27.3000
|31.2800
|31.6600
|Укрсоцбанк
|27.1000
|27.4000
|31.2500
|31.8000
|Ощадбанк
|27.0500
|27.4800
|30.9000
|31.8000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|27.1500
|27.4000
|31.0000
|31.5000
|Укрэксимбанк
|26.9000
|27.2200
|31.1400
|31.9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27.0270
|27.4000
|31.1526
|31.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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