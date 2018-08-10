Финансовые новости
- |
- 10.08.18
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков
11:58 10.08.2018 |
Национальный банк смягчил требования к кредитным посредникам банков.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк по результатам обработки предложений банковского сообщества смягчил требования к кредитным посредникам банков.
А именно: предоставил банкам возможность делегировать контроль за соблюдением работниками кредитных посредников установленных требований не только кредитным посредникам, которые являются юридическими лицами, но также кредитным посредникам, которые являются физическими лицами - предпринимателями и имеют в штате наемных работников; уточнил в положении об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования объем информации о кредитном посреднике, которая подлежит размещению банком в свободном доступе на собственной веб-странице в случаях, когда заключенные между банком и кредитными посредниками посреднические договоры имеют одинаковый объем переданных банком задач / полномочий.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 08.08.2018 года №91, которое вступает в силу 11 августа 2018.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк утвердил новое положение о порядке предоставления банком в Национальный банк аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах
|СБУ задержала подозреваемого в организации подрыва союза венгров в Ужгороде
|Amazon на горизонте. Зачем Розетка покупает главного конкурента
|Двухдневное затишье на валютном рынке завершилось 9 августа новым подорожанием доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Основные биржи АТР, кроме Китая, закрылись 10 августа в минусе в продолжение глобального пессимизма
|НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 13,25 коп. до 27,2290 UAH/USD
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 7,203 млрд грн
|НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков
|Курс валют по карточным операциям на 10.08.18
|Остатки средств на корсчетах банков 10.08.18
Это интересно
|Биржевой регулятор США проверит заявление Маска о планах сделать Tesla частной
|Ford придумал систему мониторинга слепых зон для прицепов
|Представлены флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus: цена начинается с отметки $395
|Volkswagen сделает Seat «молодежным» конкурентом Alfa Romeo
|Сотрудники Ford уже получили экзоскелеты
|Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
|SpaceX повторно запустила новую версию ракеты Falcon 9. Она рассчитана на 100 запусков