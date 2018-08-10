НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк смягчил требования к кредитным посредникам банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам обработки предложений банковского сообщества смягчил требования к кредитным посредникам банков.

А именно: предоставил банкам возможность делегировать контроль за соблюдением работниками кредитных посредников установленных требований не только кредитным посредникам, которые являются юридическими лицами, но также кредитным посредникам, которые являются физическими лицами - предпринимателями и имеют в штате наемных работников; уточнил в положении об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования объем информации о кредитном посреднике, которая подлежит размещению банком в свободном доступе на собственной веб-странице в случаях, когда заключенные между банком и кредитными посредниками посреднические договоры имеют одинаковый объем переданных банком задач / полномочий.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 08.08.2018 года №91, которое вступает в силу 11 августа 2018.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк утвердил новое положение о порядке предоставления банком в Национальный банк аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.