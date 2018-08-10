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На межбанке 8 августа объем торгов долларом уменьшился на $31,2 млн до $231,1 млн
10:40 10.08.2018 |
В среду, 8 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 31,2 млн долларов по сравнению с 7 августа до 231,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 36,9 млн долларов по сравнению с 7 августа до 290,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 10 коп. в среду укрепился на 4 коп. до 27,05 UAH/USD.
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