На межбанке 8 августа объем торгов долларом уменьшился на $31,2 млн до $231,1 млн

В среду, 8 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 31,2 млн долларов по сравнению с 7 августа до 231,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 36,9 млн долларов по сравнению с 7 августа до 290,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 10 коп. в среду укрепился на 4 коп. до 27,05 UAH/USD.



