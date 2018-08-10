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Золото дешевеет 10 на фоне укрепления доллара перед выходом статистики в США
09:29 10.08.2018 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается, оказывает давление на котировки укрепление доллара к мировым валютам, вызванное ожиданием статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,9 доллара, или 0,32%, до 1216 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,63%, до 15,365 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,52%, до 96 пунктов.
Позднее в пятницу Минтруда США опубликует статистику по инфляции в стране в июле. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция ускорилась до 3% с 2,9% в июне. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен в месячном выражении на 0,2% после повышения на 0,1% месяцем ранее.
Статистика по инфляции учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к изменению ставки, повышение которой, традиционно, приводит к росту курса национальной валюты.
По мнению аналитика ANZ Дэниэла Хайнза (Daniel Hynes), которое приводит агентство Рейтер, именно доллар сегодня будет основным фактором, влияющий на котировки золота, тогда как геополитические события вряд ли повлияют на стоимость металла.
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