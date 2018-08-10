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В CBOE все еще уверены в положительном решении по биткоин-ETF
09:23 10.08.2018 |
После решения о продлении срока рассмотрения совместной заявки на создании биткоин-ETF от компаний VanEck и SolidX рынок отреагировал резким падением к минимальным отметкам 2018 года. Тем не менее представители Чикагской опционной биржи (CBOE) и вышеназванных фирм не были разочарованы и все еще убеждены в позитивном исходе, сообщает The ICO Journal со ссылкой на осведомленные источники.
«Это было ожидаемо, а рынки отреагировали иррационально. Рассмотрение каждой подобной заявки всегда продлевается. Все это было ожидаемо и мы уверены на 99% в том, что биткоин-ETF одобрят», - написал в электронном письме сотрудник CBOE на условиях анонимности.
Команда VanEck, утверждает издание, также не была удивлена и ожидала такого решения. Однако в компании отказываются называть точные сроки, которые включены в бизнес-планы.
«Мы уверены, что наша заявка является самой сильной из всех поданных на рассмотрения регуляторов США. Мы считаем, что это себя оправдает», - подчеркнул источник в VanEck.
Бывший чиновник из Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который сейчас работает в частном секторе, обсудил вопрос с бывшими коллегами, все еще занимающими свои должности. Он сообщил ICO Journal, что все они подтверждают, что биткоин-ETF от VanEck и SolidX будет одобрен, однако при этом SEC намерена показать рынку и инвесторам, что регулятор изучает новый класс активов в мельчайших деталях.
Напомним, CEO Pantera Capital Дэн Морхэд заявил, что инвесторам стоит радоваться предстоящему запуску глобальной торговой платформы Bakkt от корпорации Intercontinental Exchange, а не паниковать из-за продления сроков рассмотрения биржевых фондов на базе биткоина.
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