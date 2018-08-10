Финансовые новости
- |
- 10.08.18
- |
- 08:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает 10 августа в ожидании данных по инфляции в США
08:29 10.08.2018 |
Курс доллара в пятницу утром растет к большинству мировых валют в ожидании выхода ежемесячных данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 95,59 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1519 доллара с 1,1528 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 110,78 иены за доллар со 111,08 иены на прошлых торгах.
В пятницу трейдеры валютного рынка ждут данных от министерства труда США по потребительским ценам в стране в июле. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в отчетном месяце ускорилась до 3% с 2,9% в июне. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен в месячном выражении на 0,2% после повышения на 0,1% месяцем ранее.
"Последние экономические новости, включая данные по рынку труда США в прошлую пятницу, подтвердили мнение о том, что американская экономика находится в стабильном состоянии, и ФРС, вероятно, продолжит постепенное повышение базовой ставки. Показатели, подтверждающие очередное ускорение инфляции в стране, могут усилить ожидания еще двух повышений ставки ФРС в текущем году и способствовать укреплению доллара", - прокомментировал агентству Франс Пресс главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер (Omer Esiner).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Двухдневное затишье на валютном рынке завершилось 9 августа новым подорожанием доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Чем грозит киевскому Динамо зарплатный скандал
|В июле дефляция составила 0,7%
|В США раскрыли требования к РФ в рамках новых санкций по «делу Скрипалей»
|Екатерина Рожкова: к осени мы финализируем и представим стратегию макропруденциальной политики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дорожает 10 августа в ожидании данных по инфляции в США
|Биржи АТР в основном снижаются 10 августа на торговых опасениях
|Биржи США 9 августа закрылись в основном в минусе на фоне торгового спора с Китаем
|Двухдневное затишье на валютном рынке завершилось 9 августа новым подорожанием доллара
|В январе-июле НБУ привлек 2 032,5 млрд гривен средств банков
|В июле кредиты банков экономике выросли на 1,9% до 1 043,9 млрд гривен
Это интересно
|Представлены флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus: цена начинается с отметки $395
|Volkswagen сделает Seat «молодежным» конкурентом Alfa Romeo
|Сотрудники Ford уже получили экзоскелеты
|Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
|SpaceX повторно запустила новую версию ракеты Falcon 9. Она рассчитана на 100 запусков
|В США запретили военным пользоваться приложениями с геолокацией
|В США сервисы по обработке платежей стали жертвами кибератак из Луганска