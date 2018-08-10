В январе-июле НБУ привлек 2 032,5 млрд гривен средств банков

В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 032,485 млрд гривен, что на 22,0% больше чем за январь-июль 2017 года.

Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

Как сообщало агентство, в январе-июне Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 696,719 млрд гривен, что на 16,8% больше чем за январь-июнь 2017 года.

В 2017 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен, что на 9,5% меньше чем за 2016 год.