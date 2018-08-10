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В июле кредиты банков экономике выросли на 1,9% до 1 043,9 млрд гривен
В июле объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, вырос на 1,9% с 1 024,2 млрд гривен по состоянию на 1 июня до 1 043,9 млрд гривен на 1 августа.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
С начала года кредиты банков экономике увеличились на 2,7% с 1 016,7 млрд гривен.
Гривневые кредиты юрлицам за июль выросли на 1,1% до 471,376 млрд гривен.
Кредиты бизнесу в иностранной валюте выросли на 2,7% с 378,9 млрд гривен на 1 июля до 388,1 млрд гривен на 1 августа.
Кредиты населению за июль выросли на 2,2% до 182,7 млрд гривен.
Процентные ставки в июле по гривневым кредитам для бизнеса сократились на 0,1 п.п. до 16,9%, для населения выросли на 0,2 п.п. до 32%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса сократились на 0,5 п.п. до уровня 6,1%.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.
За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.
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