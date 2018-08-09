Денежная масса в Украине в июле возросла на 1,3% - НБУ

Денежная масса в Украине в июле 2018 года возросла на 1,3% - до 1 трлн 228,637 млрд грн.

Такие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.

По данным центробанка, такая динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам - на 1,7%, до 881,579 млрд грн, так и объема наличных средств в обращении вне банков - на 0,8%, до 346,654 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 1,6%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в июле возрос на 1,5% - до 515,475 млрд грн, в иностранной - на 2%, до 366,104 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков возрос на 0,6%, в том числе в нацвалюте - на 5,1%. В инвалюте депозитный портфель сократился на 5%.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,4 процентных пункта (п.п.) - до 12% годовых, в инвалюте снизилась на 0,2 п.п. - до 1,9% годовых.

В целом за январь-июль 2018 года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 3,3 п.п., тогда как по валютным - снизилась на 0,9 п.п.

Процентная ставка по депозитам для населения по итогам июля не изменилась ни в нацвалюте, ни в инвалюте.

С начала текущего года ставка по депозитам для населения в нацвалюте повысилась на 0,2 п.п. - 10,7% годовых, тогда как в инвалюте снизилась на 0,4 п.п. - 2,3% годовых.

Кредитный портфель банков в июле возрос на 1,9% - до 1 трлн 43,201 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,5% - до 593,749 млрд грн, в иностранной сократился на 2,3% - до 449,452 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков возрос на 2,7%, в том числе в национальной валюте - на 4,2% и в иностранной валюте - на 0,8%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце снизилась на 0,1 п.п. - до 16,9% годовых, валютных - на 0,5 п.п., до 6,1% годовых.

В целом за семь месяцев года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 2,7 п.п., в инвалюте - снизилась на 1,4 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам июля повысилась на 0,2 п.п. - до 32% годовых, в инвалюте - на 4,3 п.п., до 10% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 3,3 п.п., в инвалюте - на 1,6 п.п.

Денежная база в июле возросла на 0,2% - до 420,598 млрд грн. Рост за семь месяцев составил 5,4%.

Чистые международные резервы в июле сократились на 2,9% - до $6,832 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 0,1% - до 58,58 млрд грн.

В целом с начала 2018 года чистые валютные резервы возросли на 2,4%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 14,7%.

