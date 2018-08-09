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Долларовый индекс растет 9 августа на опасениях в отношении торговых споров, геополитики
17:07 09.08.2018 |
Курс доллара США к евро поднимается в четверг, стабилен относительно иены.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1587 по сравнению с $1,1610 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены составляет 111 иен против 110,98 иены накануне.
Курс евро к иене опустился до 128,6 иены по сравнению с 128,85 иены по итогам торгов в среду.
Сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в мировой торговле продолжают оказывать поддержку доллару, пишет Dow Jones.
Кроме того, растет напряженность в отношениях США с Россией и Турцией. Рубль дешевеет относительно доллара после введения США новых антироссийских санкций, турецкая лира - из-за отсутствия прогресса в переговорах, направленных на налаживание отношений между двумя странами после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном.
WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно корзины нескольких мировых валют, поднялся в четверг на 0,2%. За последние шесть месяцев, в течение которых США обмениваются торговыми ограничениями с Китаем, Евросоюзом и другими партнерами, значение индекса повысилось на 5,9%.
Индекс ICE, учитывающий динамику доллара относительно шести основных валют, также прибавляет 0,2%.
"Доллар США может считаться действительно важным барометром того, насколько благоприятными или сложными являются торговые отношения", - отмечает старший портфельный управляющий Newton Investment Management Пол Маркхэм.
Курс фунта стерлингов к доллару США стабилен на уровне $1,2880 по сравнению с $1,2882 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в четверг курс фунта опускался до $1,2842.
Несмотря на его некоторое восстановление в ходе сессии, эксперты ожидают возобновления давления на британскую валюту в связи с сохраняющимися опасениями выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения с ее крупнейшим торговым партнером.
"Сейчас мы задаемся вопросом о том, является ли какая-либо валюта действительно надежной, - говорится в обзоре экспертов ING. - США и Китай повышают пошлины друг для друга, США вводят санкции в отношении России и Турции, растет напряженность на Ближнем Востоке, а в Европе сохраняются риски, связанные с Brexit и политикой Италии - геополитическая напряженность никак не сходит на нет".
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