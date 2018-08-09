Фунт восстанавливается 9 августа на фоне сообщений об уступках ЕС

Британский фунт частично восстановил утраченные ранее позиции, после того как газета The Times без ссылки на источник сообщила, что ЕС, возможно, готов предложить уступки для Великобритании по соглашению о Brexit. Это сообщение также было перепечатано на сайте Business Insider, сообщает Dow Jones.

Эти уступки позволят Великобритании остаться на едином европейском рынке товаров и отказаться от свободного передвижения. Тем не менее, Великобритании придется придерживаться всех правил, касающихся окружающей среды, социальной сферы и таможни, помимо тех, которые изложены в недавних предложениях премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.

Пара британский фунт/доллар США ненадолго превысила 1,29, достигнув внутридневного максимума 1,2912, но затем вновь упала и на момент написания статьи торговалась по 1,2888.

Пара евро/фунт снова опустилась ниже 0,90 и на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,2%, по 0,8998. Пара фунт/доллар ранее упала до самого низкого уровня почти за год 1,2842.