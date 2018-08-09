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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс валют по карточным операциям на 09.08.18

12:32 09.08.2018 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 августа 2018г.

 Курс валютUSD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 27.0000 27.3224 31.1000 31.7460 4.0000 4.2500
ОТП Банк 26.9000 27.2000 31.1700 31.5500   
Укрсоцбанк 26.9000 27.1300 31.0000 31.5500   
Ощадбанк 26.9000 27.3500 30.9000 31.7500 2.8500 4.4000
Креди Агриколь Банк 27.0500 27.3000 31.2000 31.6500   
Укрэксимбанк 26.9000 27.2200 31.2000 31.9500   
Райффайзен Банк Аваль 26.8817 27.3000 31.0559 31.6000   

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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