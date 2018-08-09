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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 14,08 коп. до 27,0965 грн.
12:19 09.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок на 14,08 коп. до 27,0965 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,96 коп. до 26,95573 UAH/USD.
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