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Остатки средств на корсчетах банков 09.08.18
10:45 09.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|6 августа
|44699.2
|7 августа
|45318.1
|8 августа
|46759.9
|9 августа
|40749.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 9 августа - 26,961726 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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