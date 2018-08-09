На межбанке 7 августа объем торгов долларом увеличился на $101,6 млн до $262,3 млн

Во вторник, 7 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 101,6 млн долларов по сравнению с 6 августа до 262,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передет BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 127,1 млн долларов по сравнению с 6 августа до 327,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 2 коп. во вторник упал на 10 коп. до 27,01 UAH/USD.