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На межбанке 7 августа объем торгов долларом увеличился на $101,6 млн до $262,3 млн
10:23 09.08.2018 |
Во вторник, 7 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 101,6 млн долларов по сравнению с 6 августа до 262,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передет BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 127,1 млн долларов по сравнению с 6 августа до 327,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 2 коп. во вторник упал на 10 коп. до 27,01 UAH/USD.
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