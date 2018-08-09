Золото дорожает 9 августа на снижении курса доллара к иене

Цена золота повышается в четверг утром на фоне снижения курса доллара к японской иене в ожидании торговых переговоров США и Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара, или на 0,08%, до 1221,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,21% - до 15,47 доллара за унцию.

Поддерживает стоимость золота удешевление доллара к иене. Курс доллара к иене снижается до 110,96 иены за доллар со 111,03 иены днем ранее.

"Существенных факторов для роста стоимости золота нет, и металл будет торговаться в довольно узком диапазоне", - считает при этом фондовый менеджер биржевого инвестиционного фонда золота HuaAn Gold Ричард Сю (Richard Xu), которого цитирует агентство Рейтер. Эксперт добавил, что на рынках, судя по всему, пока ожидается новое повышение базовой ставки в США, и на этом фоне золото сейчас не выглядит хорошей инвестицией. "Если возникнут ожидания более быстрого темпа повышения ставки или ускорения инфляции, то цены на золото окажутся под более сильным давлением", - заключил Ричард Сю.

В августе ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание американского регулятора состоится 25-26 сентября. Эксперты прогнозируют, что на нем ставка будет повышена до 2-2,25%.