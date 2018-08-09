Иена укрепляется к доллару 9 августа в ожидании переговоров США и Японии по торговле

Курс иены к доллару растет в четверг утром, инвесторы ожидают переговоров по торговым вопросам между США и Японией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EET курс евро к доллару рос до 1,1614 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,161 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,78 иены за доллар со 111,03 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 95,07 пункта.

Трейдеры отыгрывают скорую встречу между представителями США и Японии по вопросам торговли, передает агентство Рейтер. Встреча пройдет в Вашингтоне позднее в четверг, 9 августа.

Переговоры пройдут на фоне продолжающегося конфликта по торговле между американской стороной и КНР. Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Об этом в среду заявило министерство коммерции КНР. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Участники рынка также следят за тем, когда Банк Японии откажется от мягкой монетарной политики. Как сообщало на днях агентство Рейтер, члены совета японского ЦБ на прошлой неделе не смогли договориться по поводу того, насколько ставка может быть повышена с целевого уровня. Банк Японии 31 июля сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%.