Финансовые новости
- |
- 08.08.18
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биткоин: инвесторы расстроились решением SEC
13:00 08.08.2018 |
SEC продлила срок принятия решения по биткоин-ETF VanEck и SolidX до 30 сентября. Слухи о желании SEC одобрить заявку вчера восстановили курс биткоина до $7144. После отката продавцы перешли в наступление. По итогам дня курс биткоина снизился на 3,17%, до $6711.
ETF ETF (Exchange Traded Funds) - это биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже, или, другими словами, прозрачная "упаковка", в которой можно купить "весь рынок целиком", т.е. через брокерский счет вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий индекс.
Заявка на ETF, о которой идет речь была направлена инвестиционной фирмой VanEck и компанией финансовых услуг SolidX. Этот ETF Должен был торговаться на Чикагской бирже (CBOE). Таким образом у SEC сейчас есть почти два месяца для рассмотрения заявки.
"Комиссия в соответствии с разделом 19 (b) (2) Закона 6 назначает 30 сентября 2018 года в качестве даты, когда Комиссия либо одобрит, либо отклонит, или предпримет определенные меры, чтобы определить, следует ли отклонять предлагаемое изменение правила (Дело номер SRCboeBZX-2018-040)".
VanEck и SolidX впервые анонсировали физически поддерживаемый биткоин-ETF 6 июня. Согласно заявке в SEC, цена каждой акции VanEck SolidX Bitcoin Trust установлена в размере 200.000 долларов США. Генеральный директор SolidX Даниэль Х. Галланси заявил в интервью для CNBC, что высокая цена отражает намерение фонда сосредоточиться на институциональных, а не на розничных инвесторах.
В прошлом месяце SEC отложила принятие решения по заявке инвестиционной фирмы Direxion на биткоин-ETF до 21 сентября. Регулятор также отклонил апелляцию Bats BZX Exchange, Inc. (BZX) по биткоин-ETF от Winklevoss Bitcoin Trust, первоначально поданной в 2016 году.
Агентство ссылалось на нерегулируемый характер рынка биткоина как основную причину отказа в заявке, заявив:
«Когда спот-рынок не регулируется - должны существовать значительные регулируемые рынки деривативов, связанные с базовым активом, с которыми биржа может войти в соглашение о совместном наблюдении».
Ранее ряд экспертов высказывали мнение о том, что SEC будет максимально тянуть со сроком принятия решения. Так адвокат Джейк Червинский полагал, что окончательное решение будет принято значительно позже предварительно озвученной даты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине могут закрыть больше половины страховых компаний
|США помогли Украине выбить новый транш от МВФ - источник
|Двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом
|Бессмысленный, но особенный. К чему приведут очередные танцы вокруг статуса Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 8 августа перешел к росту в паре с евро, фунт упал до минимума за 11 месяцев
|Украинские банки во II-кв. 2018 сосредоточились на работе с населением – обзор НБУ
|Фондовые рынки АТР 8 августа завершили в плюсе вторую сессию подряд
|Биткоин: инвесторы расстроились решением SEC
|НБУ продал 7 августа банкам депозитные сертификаты на 11 229 млн гривен
|В 1-м полугодии прибыль банков составила 8,3 млрд гривен
Это интересно
|Умные колонки будут отпугивать грабителей от вашего дома... разговорами
|Hyundai сделает дизайн своих машин лучше, чем у Alfa Romeo
|Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов