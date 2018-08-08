Биткоин: инвесторы расстроились решением SEC

SEC продлила срок принятия решения по биткоин-ETF VanEck и SolidX до 30 сентября. Слухи о желании SEC одобрить заявку вчера восстановили курс биткоина до $7144. После отката продавцы перешли в наступление. По итогам дня курс биткоина снизился на 3,17%, до $6711.

ETF ETF (Exchange Traded Funds) - это биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже, или, другими словами, прозрачная "упаковка", в которой можно купить "весь рынок целиком", т.е. через брокерский счет вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий индекс.

Заявка на ETF, о которой идет речь была направлена инвестиционной фирмой VanEck и компанией финансовых услуг SolidX. Этот ETF Должен был торговаться на Чикагской бирже (CBOE). Таким образом у SEC сейчас есть почти два месяца для рассмотрения заявки.

"Комиссия в соответствии с разделом 19 (b) (2) Закона 6 назначает 30 сентября 2018 года в качестве даты, когда Комиссия либо одобрит, либо отклонит, или предпримет определенные меры, чтобы определить, следует ли отклонять предлагаемое изменение правила (Дело номер SRCboeBZX-2018-040)".

VanEck и SolidX впервые анонсировали физически поддерживаемый биткоин-ETF 6 июня. Согласно заявке в SEC, цена каждой акции VanEck SolidX Bitcoin Trust установлена в размере 200.000 долларов США. Генеральный директор SolidX Даниэль Х. Галланси заявил в интервью для CNBC, что высокая цена отражает намерение фонда сосредоточиться на институциональных, а не на розничных инвесторах.

В прошлом месяце SEC отложила принятие решения по заявке инвестиционной фирмы Direxion на биткоин-ETF до 21 сентября. Регулятор также отклонил апелляцию Bats BZX Exchange, Inc. (BZX) по биткоин-ETF от Winklevoss Bitcoin Trust, первоначально поданной в 2016 году.

Агентство ссылалось на нерегулируемый характер рынка биткоина как основную причину отказа в заявке, заявив:

«Когда спот-рынок не регулируется - должны существовать значительные регулируемые рынки деривативов, связанные с базовым активом, с которыми биржа может войти в соглашение о совместном наблюдении».

Ранее ряд экспертов высказывали мнение о том, что SEC будет максимально тянуть со сроком принятия решения. Так адвокат Джейк Червинский полагал, что окончательное решение будет принято значительно позже предварительно озвученной даты.