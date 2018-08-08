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НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,96 коп. до 26,9557 грн.
12:18 08.08.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок на 6,96 коп. до 26,9557 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 11,29 коп. до 27,0253 UAH/USD.
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