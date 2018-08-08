Украинская финтех-индустрия недостаточно развита из-за слабости финансового сектора и отсутствия инвестиций - KPMG

Украинская финтех-индустрия остается недостаточно развитой из-за слабости финансового сектора и отсутствия инвестиций в страну.

Такой вывод сделан в отчете KPMG Pulse of Fintech report за первое полугодие, размещенном на сайте KPMG в Украине.

"В отличие от мировых тенденций, украинская финтех-индустрия остается недостаточно развитой из-за слабости финансового сектора, с одной стороны, и отсутствия инвестиций в страну, с другой. Однако даже при таких условиях финтех-рынок в Украине развивается весьма динамично", - отмечают в компании.

Согласно данным отчета, в начале 2018 года в Украине было более 80 финтех-компаний, около 60% из которых были образованы в течение трех последних лет.

Основными направлениями деятельности таких компаний являются платежи и денежные переводы.

"Принимая во внимание потенциал Украины, эволюцию мобильных операторов и новых технологий, можно рассчитывать на более динамичное развитие финтех-сектора в Украине. Условиями для этого являются инвестиции, внедрение четких правил работы и дерегулирование существующего законодательства этой сферы, а также стабильное развитие рынка в целом", - цитируется в сообщении менеджер отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине Андрей Усенко.

В то же время, согласно KPMG Pulse of Fintech report, мировые инвестиции в сфере финтех стремительно выросли в первом полугодии 2018 года, достигнув $ 57,9 млрд, инвестированных в 875 сделок, что демонстрирует существенное увеличение по сравнению с $38,1 млрд, инвестированными за весь 2017 год.