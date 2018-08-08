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Остатки средств на корсчетах банков 08.08.18
10:38 08.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|6 августа
|44699.2
|7 августа
|45318.1
|8 августа
|46759.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 августа - 27,021054 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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