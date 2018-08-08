На межбанке 6 августа объем торгов долларом уменьшился на $134,5 млн до $160,7 млн

В понедельник, 6 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 134,5 млн долларов по сравнению с 3 августа до 160,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 127,3 млн долларов по сравнению с 3 августа до 200,5 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке 1 августа составил 213,4 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 269,6 миллионов долларов; 2 августа составил 304,1 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 349,7 миллионов долларов; 3 августа составил 295,2 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 327,8 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 2 коп. до 27,11 UAH/USD.

