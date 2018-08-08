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Управление по борьбе с наркотиками США: всего 10% биткоин-транзакций связаны с криминалом
10:05 08.08.2018 |
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило о значительном снижении использования биткоина в преступной деятельности. Как отметили представители ведомства, только 10% всех транзакций связаны с криминалом, при этом их совокупный объем существенно вырос, пишет Bloomberg.
Как заявила специальный агент DEA Лилита Инфанте, за последние пять лет число легальных биткоин-транзакций превысило нелегальные.
«Объем [транзакций] очень сильно вырос, выросло также их количество, в том числе в долларовом выражении, однако в процентном соотношении [нелегальные транзакции] снизились», - сказала она.
Такие данные, отметила Инфанте, получены в результате анализа блокчейн-данных, к которым DEA приступило в 2013 году после того, как обратило внимание на увеличение случаев использования биткоина в расследуемых делах.
По состоянию на сегодняшний день, говорит она, всего 10% транзакций связаны с криминальной деятельностью, в основном же биткоин больше используется для спекуляций.
Лилита Инфанте также входит в Группу по расследованию киберпреступлений при Министерстве юстиции США. Группа состоит из 10 человек и фокусирует свое внимание на даркнете и расследованиях дел, связанных с криптовалютами.
Заявления о том, что преступники выбирают криптовалюту в качестве альтернативы наличным деньгам, используя ее для отмывания денег и финансирования терроризма, уже долгое время звучат со стороны критиков биткоина. В первую очередь это относится к представителям центробанков, которые также регулярно повторяют мантру об «анонимности» биткоина.
Последнее утверждение, как известно, далеко от истины, более того, как говорит Лилита Инфанте, даже если менее ликвидные монеты вроде Monero и Zcash и дают больше анонимности, ее ведомство в состоянии справиться и с этим вызовом.
«Блокчейн дает нам множество инструментов для идентификации людей. По правде говоря, я хотела бы, что они продолжали пользоваться криптовалютами», - добавила она.
Напомним, в июле президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, в число задач которой станет, среди прочего, расследование преступлений, совершаемых с использованием биткоина и других цифровых валют. Индустрия криптовалют при этом упоминается в контексте мошенничества, борьба с которым входит в число приоритетных задач, стоящих перед властями США.
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