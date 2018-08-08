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Золото 8 августа дорожает на слабом долларе
09:05 08.08.2018 |
Золото дорожает в среду утром на фоне ослабления доллара после длительного ралли на глобальных торговых рисках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,2 доллара, или на 0,34% - до 1222,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,5% - до 15,45 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 95,01 пункта.
Ослабление американской валюты традиционно повышает спрос на золото, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Доллар поддерживался опасениями вокруг торгового конфликта США и КНР. Американская сторона 1 августа подтвердила планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа в ответ заявило, что Китай готов ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов. В результате индекс доллара с начала августа закрепился выше 95 пунктов.
На дальнейшую динамику курса доллара и котировки золота может повлиять статистика по инфляции в стране за июль, которая будет опубликована в пятницу, 10 августа. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос в годовом выражении до 3% с 2,9% в июне, а в месячном - до 0,2% с 0,1%.
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