Золото 8 августа дорожает на слабом долларе

Золото дорожает в среду утром на фоне ослабления доллара после длительного ралли на глобальных торговых рисках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,2 доллара, или на 0,34% - до 1222,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,5% - до 15,45 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 95,01 пункта.

Ослабление американской валюты традиционно повышает спрос на золото, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Доллар поддерживался опасениями вокруг торгового конфликта США и КНР. Американская сторона 1 августа подтвердила планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа в ответ заявило, что Китай готов ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов. В результате индекс доллара с начала августа закрепился выше 95 пунктов.

На дальнейшую динамику курса доллара и котировки золота может повлиять статистика по инфляции в стране за июль, которая будет опубликована в пятницу, 10 августа. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос в годовом выражении до 3% с 2,9% в июне, а в месячном - до 0,2% с 0,1%.