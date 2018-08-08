Доллар дешевеет к мировым валютам после продолжительного роста

Курс доллара в среду снижается к большинству мировых валют после продолжительного периода роста на фоне торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET курс евро к доллару рос до 1,1624 доллара с 1,1599 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,27 иены за доллар со 111,39 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 95,02 пункта.

С середины апреля индекс доллара вырос более чем на 6% на фоне повышения базовой ставки ФРС США и опасений за глобальные последствия торгового конфликта между США и другими странами, в первую очередь Китаем.

Белый дом 1 августа подтвердил планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа в ответ заявило, что Китай готов ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

"Реакция рынка на заголовки о торговой войне США и Китая утихает. Если появятся явные признаки замедления экономики США из-за пошлин, введенных в июле, то я думаю, что рынок начнет отыгрывать возможность замедления темпа или даже остановки повышения ставки ФРС США", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).