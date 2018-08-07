Количество биткоин-банкоматов превысило 3500 по всему миру

Количество установленных биткоин-банкоматов неуклонно растет по всему миру и уже превысило 3500 штук. Несмотря на снижение цены, биткоин остаётся доминирующей криптовалютой, поэтому он доступен в более чем 99% ATM. США и Северная Америка являются регионами с наибольшим количеством установленных биткоин-банкоматов. Об этом пишет Coingape.

Хотя снижение цены биткоина в начале года и повлияло на темпы роста установки ATM, спрос на биткоин-банкоматы по-прежнему растет. Конечно, они не так популярны как фиатные, но постепенно становятся популярным средством для покупки биткоинов и других криптовалют.

В начале 2017 года было установлено всего 1000 ATM. Сегодня, согласно последним данным Coinatmradar, точное количество криптовалютных банкоматов составляет 3 508 штук по всему миру.

Кроме биткоина 1844 ATM (54%) поддерживают другие криптовалюты, например, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), BCash (BCH), Dash (DASH), Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dogecoin (DOGE).

Средняя комиссия, взимаемая банкоматами, составляет 8,49%, при этом средняя сумма комиссии при покупке составляет 9,26%, а при продаже - 6,79%. Пользователей данные устройства привлекают прежде всего простотой использования.

Как отмечалось выше, Соединенные Штаты имеют наибольшее количество биткоин ATM - 2163 штук. Второе место занимает Канада, но с значительным отставанием - 613 ATM. За ними следуют Великобритания, Австрия, Россия, Чехия, Испания, Австралия, Словакия и Швейцария.

Около 62% являются односторонними ATM (только покупка или только продажа), а примерно 37% - двусторонними. Что касается производителей, то ведущими компаниями являются Genesis Coin, General Bytes и Lamassu.