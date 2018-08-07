Евро дорожает к доллару США после падения до 6-недельного минимума в понедельник

Курс евро во вторник растет относительно доллара США после того, как днем ранее он падал до минимума за шесть недель, сообщает Business Recorder.

"На этой стадии цикла рынки в достаточной степени уверены в том, что ФРС собирается делать дальше, и доллару нужен новый драйвер для выходя из нынешнего диапазона", - полагает валютный аналитик ING Bank в Лондоне Вирадж Пател.

Финансовые рынки ожидают повышения базовой процентной ставки Федрезервом еще на 40 базисных пунктов до конца текущего года с нынешних 1,75-2% годовых. Американский ЦБ в этом году уже дважды повышал стоимость кредитования.

Евро торгуется днем в районе $1,1601 против $1,1554 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится во вторник в районе 128,83 иены по сравнению со 128,71 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,06 иены против 111,40 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,34%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на аналогичную величину.

Хорошая финансовая отчетность американских компаний повышает интерес инвесторов к акциям и также оказывает давление на доллар, отмечает агентство Bloomberg.

Японская нацвалюта дорожает относительно американской на информации о том, что Банк Японии ранее в этом году рассматривал возможность повышения ключевой процентной ставки.

