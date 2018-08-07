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В июле международные резервы сократились на 1,3% до $17,7 млрд
В июле международные резервы сократились на 1,3% до 17,748 млрд долларов по сравнению с июнем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что на обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долларов, 231,6 млн долларов из них - на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированным в инвалюте.
Также на объем резервов повлияли интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением, в июле Национальный банк продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.
За прошедший месяц чистая продажа валюты Национальным банком составила 64,4 млн долларов.
В частности в первой половине июля Национальный банк купил 99,0 млн долларов путем интервенции по выбору лучшей цены.
Во второй половине он активизировал продажу иностранной валюты для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса - по итогам месяца было продано 163,3 млн долларов, в том числе путем интервенций по выбору лучшей цены - 135,2 млн долларов и во время аукциона - 28,1 млн долларов.
В то же время основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.
В целом по состоянию на 1 августа 2018 объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.
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