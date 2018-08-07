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Курс валют по карточным операциям на 07.08.18
11:48 07.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.1500
|27.4725
|31.2500
|32.0513
|4.1300
|4.3300
|ОТП Банк
|27.0000
|27.2000
|31.1500
|31.4100
|Укрсоцбанк
|27.0500
|27.4000
|31.1500
|31.8000
|Ощадбанк
|27.0500
|27.4800
|31.0000
|31.8000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|27.0500
|27.3500
|31.1500
|31.6500
|Укрэксимбанк
|26.9500
|27.3500
|31.2800
|31.8800
|Райффайзен Банк Аваль
|27.0270
|27.4000
|31.3480
|31.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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