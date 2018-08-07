3 августа объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $18,3 млн до $437,5 млн

В пятницу, 3 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 18,3 млн долларов по сравнению со 2 августа до 437,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 28,6 млн долларов по сравнению со 2 августа до 540,96 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 6 коп. в пятницу продолжил рост.



