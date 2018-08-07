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2 августа объем торгов долларом на межбанке увеличился на $176,1 млн до $455,8 млн
11:14 07.08.2018 |
В четверг, 2 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 176,1 млн долларов по сравнению с 1 августа до 455,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 200,2 млн долларов по сравнению с 1 августа до 569,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после роста в среду на 11 коп. в четверг повысился на 6 коп. до 27,03 UAH/USD.
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