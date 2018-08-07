1 августа объем торгов долларом на межбанке увеличился на $58,7 млн до $279,7 млн





В среду, 1 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 58,7 млн долларов по сравнению с 31 июля до 279,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 103,5 млн долларов по сравнению с 31 июля до 369,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 10 коп. в среду вырос на 11 коп. до 26,97 UAH/USD.