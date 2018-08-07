В ЕС анонсировали новые правила предоставления гражданства

В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Spiegel.

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", - цитирует В.Юрову "Европейская правда".

По словам еврокомиссара, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогостоящей недвижимости.

В отчете упоминаются, например, Кипр, Мальта и Греция, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам с Китая или бывших республик СССР.

"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больших усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", - добавила В.Юрова.

Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

