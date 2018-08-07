Иена дорожает 7 августа на сигналах о планируемом Банком Японии подъеме ставки

Пара евро/доллар стабильна во вторник, иена укрепляется на информации о том, что Банк Японии ранее в этом году рассматривал возможность повышения ключевой процентной ставки.

Курс евро к доллару США по данным на 8:55 EET составлял $1,1556 по сравнению с $1,1554 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены уменьшилась до 111,33 иены против 111,4 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 128,65 иены по сравнению с 128,71 иены на закрытие предыдущей сессии.

"Слухи о готовившемся Банком Японии повышении ставки играют ключевую роль в движении курса иены, - цитирует агентство Bloomberg аналитика IG Asia Pte в Сингапуре Цзиньи Пана. - Теперь все внимание сфокусировано на своде мнений руководителей японского ЦБ, подготовленном к июльскому заседанию, который будет обнародован в среду".

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Банк Японии мог уже в январе объявить о намерении поднять базовую ставку в 2018 году, однако не стал делать этого из-за рыночных волнений.

В ходе июльского заседания мнения руководителей японского ЦБ разошлись - одни выражали обеспокоенность затянувшимся периодом мягкой политики, другие возражали против быстрого выхода из политики количественного смягчения, отмечают источники.

По их словам, в июле японским ЦБ также рассматривалась возможность объявления о готовности поднять ставку, причем повышение планировалось на сентябрь.

Австралийский доллар дорожает на фоне решения Центробанка по ставке.

Резервный банк Австралии во вторник отметил вторую годовщину без изменений денежно-кредитной политики - это самая длительная пауза в современной истории страны. Базовая процентная ставка оставлена на рекордно низком уровне 1,5%, что экономисты увязывают со слабым ростом зарплат и сдержанной инфляцией.

Курс доллара США опустился в ходе торгов до 1,3518 австралийского доллара по сравнению с 1,3537 австралийского доллара на закрытие предыдущей сессии.