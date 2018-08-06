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Курс валют по карточным операциям на 06.08.18
11:48 06.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.1000
|27.4725
|31.3500
|32.0513
|4.1000
|4.3000
|ОТП Банк
|27.0000
|27.2000
|31.2700
|31.5300
|Укрсоцбанк
|27.0500
|27.4000
|31.2000
|31.8000
|Ощадбанк
|27.0000
|27.4500
|31.0000
|31.8500
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|27.1500
|27.4500
|31.3000
|31.8000
|Укрэксимбанк
|27.0500
|27.4800
|31.4100
|32.0500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.0270
|27.4000
|31.3480
|31.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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