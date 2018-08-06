Доллар слабо растет к евро и иене 6 августа, австралийский доллар дешевеет перед заседанием ЦБ

Курс доллара США демонстрирует умеренный рост в паре с евро и иеной утром в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и статданные из Германии.

Евро торгуется в 9:16 мск в районе $1,1552 против $1,1568 на закрытие сессии в пятницу.

Курс евро находится к указанному времени в районе 128,58 иены по сравнению со 128,70 иены в предыдущую сессию. Курс доллара составляет 111,30 иены против 111,25 иены в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,12%.

На прошлой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что президент США рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Ранее уже были введены пошлины в размере 25% на товары из Китая стоимостью $50 млрд в год.

Власти Китая в пятницу пригрозили ввести ответные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

После этого главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в пятницу описал ответные пошлины Китая на $60 млрд товаров из США как несущественные, отметив, что китайская экономика и валюта слабеют, а сама страна всё больше погружается в изоляцию.

Курс юаня на торгах в Шанхае слабо меняется в понедельник. Ранее ЦБ Китая установил расчетный курс юаня на отметке 6,8613 юаня за $1, минимальной с прошлого мая.

Кроме того, китайский центробанк ввел требование резервировать 20% стоимости от ряда форвардных контрактов на торговлю валютой, сделав тем самым менее выгодной ставку на снижение курса нацвалюты.

Тем временем австралийский доллар дешевеет к доллару США на 0,2% на ожиданиях, что ЦБ Австралии может снизить базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на текущей неделе.

