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Остатки средств на корсчетах банков 03.08.18
10:48 03.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|31 июля
|48311.0
|1 августа
|45356.0
|2 августа
|46329.4
|3 августа
|44735.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 3 августа - 27,011867 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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