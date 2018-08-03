Доллар стабилен к иене и евро 3 августа после роста до максимума за две недели

Курс доллара США слабо меняется в пятницу в паре с евро и иеной после роста до максимума за две недели накануне, инвесторы ожидают отчета по американскому рынку труда.

Евро торгуется в 9:08 EET в районе $1,1586 против $1,1585 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 129,37 иены по сравнению со 129,35 иены в предыдущую сессию. Курс доллара составляет 111,67 иены против 111,66 иены в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,04%.

"Ожидание еще двух повышений ставки Федеральной резервной системы и хорошие экономические показатели в США нивелируют геополитические риски и поддерживают доллар", - отметил старший рыночный аналитик Shinkin Asset Management Джун Като.

Минтруда США обнародует отчет по рынку в пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, данные укажут на то, что количество рабочих мест в экономике выросло в прошлом месяце на 193 тыс. после повышения на 213 тыс. в июне, при этом уровень безработицы опустился до 3,9% с 4%.

В среду отраслевая организация ADP сообщила, что число рабочих мест в США увеличилось в июле на 219 тыс. против ожидавшегося повышения на 189 тыс.

ФРС США внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда и учитывает ее при принятии решения об изменении базовой процентной ставки.