Интерес к использованию биткоина в e-commerce упал

Использование биткоина в электронной коммерции идет на спад. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного блокчейн-стартапом Chainalysis Inc., сообщает Bloomberg.

В отчете говорится, что после достижения пика активности в сентябре ($411 млн), оборот крупнейших ориентированных на криптовалюты процессинговых сервисов пошел на спад. К маю 2018 года этот показатель составлял уже $60 млн.

В июне нынешнего года этот показатель незначительно вырос - до $69 млн, однако эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($270 млн).

Причины спада интереса

По мнению старшего научного сотрудника Международного института компьютерных наук Николаса Уивера, необратимость биткоин-транзакций является проблемой, особенно когда торговая компания или потребитель сталкиваются с мошенничеством.

Старший экономист Chainalysis Ким Грауэр уверен, что активному использованию криптовалюты для повседневных расчетов препятствуют по-прежнему довольно высокие транзакционные комиссии. По его словам, они делают нецелесообразной покупку недорогих товаров.

Спад активности в использовании биткоина для покупок совпал с пиком спекулятивного спроса на биткоин, когда в декабре прошлого года его цена почти достигла отметки в $20 000. После глубокого падения до отметок ниже $6000, в июле этого года цена BTC начала демонстрировать довольно резкое восстановление. Однако это не послужило катализатором спроса на биткоин для повседневных покупок.

Грауэр уверен, что широкому распространению биткоина в качестве средства обмена препятствует его по-прежнему высокая волатильность, даже если цена BTC идет вверх.

«Когда цена растет также стремительно, как в прошлом году, вы можете потерять $1000 долларов за день, если потратите биткоины», - отметил он.

Из-за спада спроса на биткоин и высокой волатильности прекратили работу с ним сервисы Stripe и Expedia. По мнению экспертов, эта тенденция содержит негативный сигнал для долгосрочных инвесторов, делающих ставку на фундаментальные ценности криптовалют и, в частности, на рост использования биткоина в качестве средства обмена.

Не все так мрачно

Однако не унывает главный коммерческий директор процессинга BitPay Сонни Сингх. По его словам, несмотря на то, что биткоин почти не используется для покупки условной чашки кофе, криптовалюту все чаще используют для оплаты услуг фрилансеров.

«В течение последних шести месяцев мы наблюдаем большой всплеск роста компаний, которые рассчитываются с поставщиками биткоином. Среди них: юридические и бухгалтерские фирмы, хостинговые компании, арендодатели и поставщики программного обеспечения», - отметил он.

Также Сингх подчеркнул, по сравнению с прошлым годом число компаний, принимающих к оплате криптовалюты увеличилось в пять раз.

Биткоин-энтузиасты продолжают покупать за цифровую валюту дорогостоящие товары, включая мебель или даже спорткары. В частности, представители ритейл-гиганта Overstock сообщили о двукратном росте продаж товаров за криптовалюту по сравнению с прошлым годом. В компании также отметили, что лучше всего за биткоин продавалась мебель и ноутбуки.