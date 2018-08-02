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Курсы валют по карточным операциям на 02.08.18
11:12 02.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 2 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.9000
|27.1003
|31.2000
|31.8471
|4.1000
|4.3000
|ОТП Банк
|26.9000
|27.1000
|31.4200
|31.6800
|Укрсоцбанк
|26.9000
|27.2000
|31.3000
|31.9000
|Ощадбанк
|26.8200
|27.2500
|31.1000
|31.8500
|2.8600
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.9000
|27.2000
|31.3000
|31.7500
|Укрэксимбанк
|26.7500
|27.1000
|31.1700
|31.9200
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8097
|27.1500
|30.8642
|32.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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