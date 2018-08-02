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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн на межбанке в четверг

10:27 02.08.2018 |

Финансы

 

Национальный банк в четверг, 2 августа, объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Информация о результатах аукциона будет обнародована на сайте Нацбанка.

Предложения принимаются до 12:30.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
По материалам: Українські Новини
 

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