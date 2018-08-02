Доллар дорожает 2 августа к большинству валют после заседания ФРС

Доллар США в четверг дорожает по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) оставила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2% годовых, как и ожидал рынок.

При этом иена продолжает подъем на фоне очередного вмешательства Банка Японии в работу открытого рынка.

Курс евро к 9:22 EET 2 августа составил $1,1643 по сравнению с $1,1660 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Долларовый индекс ICE повышается на 0,1%.

Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год и еще один ожидается в 2020 году.

Следующее заседание ФРС пройдет 25-26 сентября. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. в 91,2% против 73,4% месяц назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 87,7%.

Курс доллара опустился на 0,1% к иене - до 111,59 иены, евро - на 0,3%, до 129,92 иены.

Доходность 10-летних гособлигаций Японии поднималась до 0,145%, максимума с февраля 2017года. Однако затем Банк Японии предложил выкупить госбумаги на 400 млрд иен вне обычного графика, доходность вернулась к 0,10%.

Заместитель главы Банка Японии Масаёси Амамия в четверг говорил о рисках сохранения чрезмерно стимулирующей денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Выступая на конференции лидеров бизнеса в Киото, он сообщил, что руководители ЦБ помнят о возможных побочных эффектах текущей политики.

По словам М.Амамии, японский центробанк в дальнейшем не ожидает резкого роста доходности гособлигаций, но готов вмешаться, если такой рост все же будет зафиксирован.

Турецкая лира в четверг восстанавливается с зафиксированного накануне исторического минимума в паре с долларом, прибавив 0,2%. В среду лира подешевела на 1,64% из-за введенных США санкций против министра юстиции и главы МВД Турции в связи с делом пастора Эндрю Брансона, и трейдеры сочли ее падение чрезмерным.

