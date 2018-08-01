Пол Кругман: биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пол Кругман: биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад

20:29 01.08.2018 |

Финансы

 

Криптовалюты - это регресс, считает экономист Пол Кругман. В своей статье для The New York Times он объясняет, почему является криптоскептиком.

Ниже - ключевые тезисы статьи.

"Это (скепсис - ред.) строится на двух вещах: транзакционные издержки и отсутствие привязки (к реальным активам - ред.). Сначала были золотые и серебряные монеты, тяжелые, требующие много ресурсов для собственного производства. Затем появились банкноты... С ними гораздо легче иметь дело, чем с мешками с монетами; для их производства нужно намного меньше физических драгоценных металлов".

"Тем не менее, система по-прежнему требовала значительных сумм товарных денег. Эту потребность существенно уменьшили центробанки: коммерческие банки стали держать свои резервы в виде депозитов в центробанках, а не в золоте или серебре, а переход на фиатные деньги полностью ее устранил".

"Энтузиазм по поводу криптовалют мне кажется странным, потому что криптовалюты следуют в направлении, противоположном давно наметившемуся тренду. Вместо плавных транзакций мы имеем высокие затраты на ведение бизнеса, потому что передача биткоинов требует подтверждения прошлых транзакций. Вместо денег, создаваемых по клику мышки, мы имеем деньги, которые нужно добывать".

"Высокая стоимость создания нового биткоина или передачи уже существующего необходима для того, чтобы в децентрализованной системе существовало доверие".

"Банкноты сработали, потому что люди знали что-то о банках, которые их выпускали, и этим банкам надо было сохранять свою репутацию. Правительства иногда злоупотребляют своими привилегиями, но по большей части и они заботятся о своей репутации".

"Вы должны верить в реальность биткоина, не зная, кто его выпустил, поэтому вам нужен цифровой эквивалент золотой монеты, которую можно укусить, чтобы убедиться, что сделка реальна".

"Энтузиасты криптовалют при помощи передовой технологии пытаются отправить денежную систему на 300 лет назад".

"Обычные деньги нормально справляются со своими задачами. Транзакционные издержки низкие. Покупательная способность доллара нынче весьма предсказуема - намного более предсказуема, чем у биткойнов. Использование банковского счета - это доверие к банку, и по большому счету банки оправдывают это доверие. Гораздо больше, чем фирмы, владеющие токенами. Так зачем переходить на деньги, которые работают сильно хуже?".

"За восемь лет с момента запуска биткоина криптовалюты очень мало проникли в реальную торговлю. Криптовалюты имеют большую капитализацию, но это потому, что они являются спекулятивной вещью, а не реальным инструментом обмена".

"Золото давно не используется как деньги, но оно сохранило свою ценность. Похожее происходит с валютами - доля наличных расчетов в торговле мала и она сокращается. А вот объем наличных долларов на руках с 1980-х годов вырос (по отношению к ВВП), в основном за счет 50- и 100-долларовых банкнот".

"Обычно люди не беспокоятся о том, откуда берется ценность этих зеленых бумажек: мы принимаем доллары, потому что их принимают другие люди. Однако ценность доллара происходит не от самоисполняющихся ожиданий: доллар имеет ценность, потому что правительство США принимает доллары в качестве уплаты налоговых обязательств. Если хотите, фиатная валюта имеет базовую ценность, потому что люди с оружием говорят, что это так. И эта ценность не лопнет, подобно мыльному пузырю, если люди вдруг разуверятся в валюте".

"У криптовалют нет поддержки и привязки к реальности. Их ценность полностью зависит от ваших ожиданий. Следовательно, полный коллапс для них вполне реален".

"Если бы все спекулянты вдруг засомневались в ценности биткоина - ну, он бы мгновенно потерял ее. Произойдет ли это? Скорее нет. Вполне возможно некое равновесие, при котором биткоин (но не другие валюты) будет использоваться для нелегальных транзакций... Но если мечта о будущем на блокчейне умрет, с ней погибнет вся эта система»"

"Могу ли я ошибаться? Конечно. Но если вы хотите поспорить, то просто скажите, какие проблемы решает биткоин".

Пол Кругман: биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ПО РУБРИКАМ

20:48 Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка

20:29 Пол Кругман: биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад

20:01 Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%

18:51 Индекс ПФТС 1 августа еще немного повысился

17:52 Изменение расчета норматива мгновенной ликвидности утверждено постановлением НБУ от 31 июля 2018 № 87

17:47 Минфин намерен через ПриватБанк упростить доступ населения к ОВГЗ

17:43 Депозитные ставки для физлиц 01.08.18

15:51 ФГВФЛ начнет продавать ипотечные кредиты пулами

15:28 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.08.18

13:56 Доллар дорожает 1 августа после сообщений СМИ о возможном торговом обострении между США и Китаем

12:36 Биржи АТР закрылись 1 августа преимущественно в минусе на торговых опасениях

12:25 Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 26,6% до 642,4 млн гривен в январе-июне

11:34 Приватбанк в Лондоне: Коломойский организовал схему по выводу 2 миллиардов долларов

10:46 Курсы валют по карточным операциям на 01.08.18

10:44 Остатки средств на корсчетах банков 01.08.18

• дальше…

20:04 Госбюджет Украины в июле сведен с незначительным профицитом - Госказначейство

18:04 Украина и Израиль завершили юридическую сверку текста проекта соглашения о ЗСТ

17:36 «Зеленые» аукционы: законодателям нужно договариваться

17:07 Остатки на валютном Едином казначейском счете составляют 20,9 млрд грн - Маркарова

15:24 Цены на нефть падают 1 августа на сигналах роста запасов в США, Brent опустилась до $73,2 за баррель

12:50 «Газпром» почав виведення іноземних активів, - Вітренко

11:19 Автомобильный рынок Украины начал второе полугодие с позитивной динамики

11:08 ОККО и WOG 1 августа повысили цены топлива на 50 коп./л

09:52 Остаток средств на едином казначейском счете в июле сократился на 78,7% до 2 млрд гривен

31.07 Що буде з цінами на газ, або Як МВФ і Кабмін випробовують один одного

• дальше…

17:26 Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии

16:40 В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс

13:51 Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами - Израилем, Ираном и Саудовской Аравией?

13:19 Аномальная жара в Европе поставила под вопрос долгосрочные перспективы энергоснабжения

10:56 Transparency International сообщила о выплатах RT британским депутатам

09:21 Дорогой гроб для бурятов. Почему россияне похоронили хваленую «Армату»

08:59 Facebook удалил подозрительные аккаунты. Связаны ли они с Россией?

08:33 СМИ: США хотят ввести 25%, а не 10% пошлины на импорт товаров из Китая

08:18 В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»

31.07 Россия поставит в США еще 6 ракетных двигателей РД-180

31.07 Армения начинает сезон посадок: за что арестован экс-президент

31.07 Пентагон намерен развивать технологии искусственного интеллекта в военных целях

31.07 ЕС ввел санкции против ряда российских компаний за строительство моста в аннексированный Крым

31.07 США поддерживают РФ в ВТО в деле блокирования украинского транзита - СМИ

31.07 ВТО подтвердила проигрыш Украины в торговом споре с РФ об ограничении Россией экспорта украинского железнодорожного оборудования

• дальше…

30.07 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

27.07 Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

25.07 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

25.07 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

• дальше…

17:26 Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии

16:40 В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс

11:25 Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко

08:02 Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца

31.07 Количество судей в Антикоррупционном суде составит 39 человек, - ВСП

31.07 Управляемые бомбы. Как украинская авиация получила возможность с высокой точностью уничтожать «гибридов»

30.07 Два шествия как политический барометр: Церковная Москва окончательно потеряла Киев

30.07 В чем нежданная выгода Банковой от союза Медведчука и Рабиновича

30.07 Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ

30.07 Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

30.07 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

30.07 Медведчук, Рабинович і санкції. Як опоблок заганятимуть під Медведчука

27.07 Как РПЦ играет с Украиной в доброго и злого полицейского

27.07 Суд отменил штраф Коболеву на сумму 7 млрд гривен

27.07 Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»

• дальше…

20:01 Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%

19:13 В Швеции украли две королевские короны XVII века

13:33 Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро

13:25 Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %

31.07 Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально

31.07 Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm

30.07 Google запретил майнинг на Android

27.07 Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры

27.07 Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

27.07 Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

27.07 «Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320

26.07 Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая

26.07 Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф

26.07 Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400

26.07 В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи

• дальше…

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно