Пол Кругман: биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад

Криптовалюты - это регресс, считает экономист Пол Кругман. В своей статье для The New York Times он объясняет, почему является криптоскептиком.

Ниже - ключевые тезисы статьи.

"Это (скепсис - ред.) строится на двух вещах: транзакционные издержки и отсутствие привязки (к реальным активам - ред.). Сначала были золотые и серебряные монеты, тяжелые, требующие много ресурсов для собственного производства. Затем появились банкноты... С ними гораздо легче иметь дело, чем с мешками с монетами; для их производства нужно намного меньше физических драгоценных металлов".

"Тем не менее, система по-прежнему требовала значительных сумм товарных денег. Эту потребность существенно уменьшили центробанки: коммерческие банки стали держать свои резервы в виде депозитов в центробанках, а не в золоте или серебре, а переход на фиатные деньги полностью ее устранил".

"Энтузиазм по поводу криптовалют мне кажется странным, потому что криптовалюты следуют в направлении, противоположном давно наметившемуся тренду. Вместо плавных транзакций мы имеем высокие затраты на ведение бизнеса, потому что передача биткоинов требует подтверждения прошлых транзакций. Вместо денег, создаваемых по клику мышки, мы имеем деньги, которые нужно добывать".

"Высокая стоимость создания нового биткоина или передачи уже существующего необходима для того, чтобы в децентрализованной системе существовало доверие".

"Банкноты сработали, потому что люди знали что-то о банках, которые их выпускали, и этим банкам надо было сохранять свою репутацию. Правительства иногда злоупотребляют своими привилегиями, но по большей части и они заботятся о своей репутации".

"Вы должны верить в реальность биткоина, не зная, кто его выпустил, поэтому вам нужен цифровой эквивалент золотой монеты, которую можно укусить, чтобы убедиться, что сделка реальна".

"Энтузиасты криптовалют при помощи передовой технологии пытаются отправить денежную систему на 300 лет назад".

"Обычные деньги нормально справляются со своими задачами. Транзакционные издержки низкие. Покупательная способность доллара нынче весьма предсказуема - намного более предсказуема, чем у биткойнов. Использование банковского счета - это доверие к банку, и по большому счету банки оправдывают это доверие. Гораздо больше, чем фирмы, владеющие токенами. Так зачем переходить на деньги, которые работают сильно хуже?".

"За восемь лет с момента запуска биткоина криптовалюты очень мало проникли в реальную торговлю. Криптовалюты имеют большую капитализацию, но это потому, что они являются спекулятивной вещью, а не реальным инструментом обмена".

"Золото давно не используется как деньги, но оно сохранило свою ценность. Похожее происходит с валютами - доля наличных расчетов в торговле мала и она сокращается. А вот объем наличных долларов на руках с 1980-х годов вырос (по отношению к ВВП), в основном за счет 50- и 100-долларовых банкнот".

"Обычно люди не беспокоятся о том, откуда берется ценность этих зеленых бумажек: мы принимаем доллары, потому что их принимают другие люди. Однако ценность доллара происходит не от самоисполняющихся ожиданий: доллар имеет ценность, потому что правительство США принимает доллары в качестве уплаты налоговых обязательств. Если хотите, фиатная валюта имеет базовую ценность, потому что люди с оружием говорят, что это так. И эта ценность не лопнет, подобно мыльному пузырю, если люди вдруг разуверятся в валюте".

"У криптовалют нет поддержки и привязки к реальности. Их ценность полностью зависит от ваших ожиданий. Следовательно, полный коллапс для них вполне реален".

"Если бы все спекулянты вдруг засомневались в ценности биткоина - ну, он бы мгновенно потерял ее. Произойдет ли это? Скорее нет. Вполне возможно некое равновесие, при котором биткоин (но не другие валюты) будет использоваться для нелегальных транзакций... Но если мечта о будущем на блокчейне умрет, с ней погибнет вся эта система»"

"Могу ли я ошибаться? Конечно. Но если вы хотите поспорить, то просто скажите, какие проблемы решает биткоин".