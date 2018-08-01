Национальный банк Украины (НБУ) включил необремененные облигации внутреннего государственного займа с конечным сроком погашения до шести месяцев в перечень высоколиквидных активов, принимаемых при расчете норматива мгновенной ликвидности (Н4), сообщается на веб-сайте НБУ,

Изменение расчета норматива мгновенной ликвидности утверждено постановлением НБУ от 31 июля 2018 № 87 "О внесении изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине", которая вступает в силу со 2 августа.

"Облигации внутреннего государственного займа являются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины. Включение такого инструмента в высоколиквидные активы соответствует положениям документов европейского законодательства и рекомендаций Базельского комитета (Базель III) по определению коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)", говорится в сообщении.

НБУ внедрил коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) постановлением от 15 февраля 2018 № 13 "О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" и решением правления НБУ от 15 февраля 2018 № 101-рш "Об одобрении методики расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)".

Как отмечается в сообщении, НБУ продолжает работу в части приближения своих регуляторных требований к международным стандартам.