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Изменение расчета норматива мгновенной ликвидности утверждено постановлением НБУ от 31 июля 2018 № 87
17:52 01.08.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) включил необремененные облигации внутреннего государственного займа с конечным сроком погашения до шести месяцев в перечень высоколиквидных активов, принимаемых при расчете норматива мгновенной ликвидности (Н4), сообщается на веб-сайте НБУ,
Изменение расчета норматива мгновенной ликвидности утверждено постановлением НБУ от 31 июля 2018 № 87 "О внесении изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине", которая вступает в силу со 2 августа.
"Облигации внутреннего государственного займа являются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины. Включение такого инструмента в высоколиквидные активы соответствует положениям документов европейского законодательства и рекомендаций Базельского комитета (Базель III) по определению коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)", говорится в сообщении.
НБУ внедрил коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) постановлением от 15 февраля 2018 № 13 "О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" и решением правления НБУ от 15 февраля 2018 № 101-рш "Об одобрении методики расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)".
Как отмечается в сообщении, НБУ продолжает работу в части приближения своих регуляторных требований к международным стандартам.
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