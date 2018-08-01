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Остатки средств на корсчетах банков 01.08.18
10:44 01.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|30 июля
|50761.1
|31 июля
|48311.0
|1 августа
|45356.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 августа - 26,866717 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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