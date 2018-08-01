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На межбанке 31 июля объем торгов долларом увеличился на $74,6 млн до $221 млн
10:01 01.08.2018 |
Во вторник, 31 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 74,6 млн долларов по сравнению с 30 июля до 221 млн долларов.Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 68,1 млн долларов по сравнению с 30 июля до 265,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в понедельник, во вторник вырос на 10 коп. до 26,86 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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