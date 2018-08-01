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Thomson Reuters запустит платформу для отслеживания крипторынка в режиме онлайн
18:57 31.07.2018 |
Информационный портал CryptoCompare интегрирует данные по торгам 50 криптовалют в финансовую платформу Eikon, разработанную медиакомпанией Thomson Reuters.
В пресс-релизе говорится, что Eikon является решением следующего поколения. Площадка позволит участником криптоиндустрии осуществлять операции на финансовых рынках, используя данные (новости, аналитику и инструменты визуализации) в режиме реального времени.
CryptoCompare будет предоставлять информацию, собранную с «надежных криптовалютных бирж».
Eikon также позволит профессиональным трейдерам использовать данные для определения наиболее перспективных точек входа и выхода, расширения своих инвестиционных портфелей и принятия выгодных решений.
«По мере развития рынка цифровых активов мы наблюдаем стремительный спрос со стороны сообщества институциональных инвесторов, желающих иметь доступ ко всеобъемлющим глобальным данным рынка в реальном времени, которым они могут доверять», - заявил CEO CryptoCompare Чарльз Хейтер.
Ранее ForkLog сообщал, что Thomson Reuters задействует искусственный интеллект для отслеживания настроений на криптовалютном рынке.
В июне медиакомпания заявила о планах расширить криптовалютный фид данными о сотне токенов и отслеживать в режиме онлайн более 2 тысяч глобальных источников и 800 социальных сетей.
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