Thomson Reuters запустит платформу для отслеживания крипторынка в режиме онлайн

Информационный портал CryptoCompare интегрирует данные по торгам 50 криптовалют в финансовую платформу Eikon, разработанную медиакомпанией Thomson Reuters.

В пресс-релизе говорится, что Eikon является решением следующего поколения. Площадка позволит участником криптоиндустрии осуществлять операции на финансовых рынках, используя данные (новости, аналитику и инструменты визуализации) в режиме реального времени.

CryptoCompare будет предоставлять информацию, собранную с «надежных криптовалютных бирж».

Eikon также позволит профессиональным трейдерам использовать данные для определения наиболее перспективных точек входа и выхода, расширения своих инвестиционных портфелей и принятия выгодных решений.

«По мере развития рынка цифровых активов мы наблюдаем стремительный спрос со стороны сообщества институциональных инвесторов, желающих иметь доступ ко всеобъемлющим глобальным данным рынка в реальном времени, которым они могут доверять», - заявил CEO CryptoCompare Чарльз Хейтер.

Ранее ForkLog сообщал, что Thomson Reuters задействует искусственный интеллект для отслеживания настроений на криптовалютном рынке.

В июне медиакомпания заявила о планах расширить криптовалютный фид данными о сотне токенов и отслеживать в режиме онлайн более 2 тысяч глобальных источников и 800 социальных сетей.



